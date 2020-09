Cresce il numero di contagiati da Coronavirus in Puglia. “Il Dipartimento Prevenzione ASL Taranto mi ha appena comunicato che a Grottaglie i positivi al Covid-19 salgono a 10″, ha scritto su Facebook il sindaco di Polignano Ciro D’Alò

“I 9 cittadini risultati oggi positivi sono tutti lavoratori che in questi giorni sono transitati all’interno dell’azienda agricola SOP sita in Polignano a Mare”, spiega in riferimento ai 78 casi collegati a un’azienda agricola del Barese.