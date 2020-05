Nasce la polemica sulla zona rossa nei comuni del Bergamasco. Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo, intervistata dal TG3, ha dichiarato: «Zona rossa? Da quello che ci risulta era una decisione governativa. Noi vogliamo lavorare serenamente, abbiamo bisogno di pace – ha spiegato – e in questo momento siamo al primo gradino della ricostruzione dei fatti. La Procura sta svolgendo indagini serrate al fine, in primis, di ricostruire i fatti così come si sono svolti in relazione sia all’ospedale di Alzano Lombardo sia che nelle diverse Rsa della provincia.