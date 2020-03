Attraverso il proprio profilo “Twitter”, il virologo Roberto Burioni ha risposto ad alcuni utenti che gli chiedevano perché la curva dei contagi da Coronavirus non diminuisse. Ecco la sue risposta pubblicata sul sul social: “La curva non esiste perché i dati che ci leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso. Una delle cose che dovremmo fare è per l’appunto metterci in condizioni di avere dei dati affidabili”. In basso la foto del tweet.