Come riportato da “Gds.it” una rosticceria in via Roma, a Palermo, era aperta nonostante il divieto di lavorare nei giorni festivi. A scoprirlo gli uomini della guardia di finanza che poco prima avevano fermato 2 rider. Questi ultimi avevano raccontato di aver asportato del cibo dal locale per effettuare consegne a domicilio e sono stati multati.