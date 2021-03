I controlli anticoronavirus all’aeroporto di Palermo non sono particolarmente efficienti, anzi, il tutto sembra affidato al senso civico dei cittadini.

Secondo quanto riporta “Sicilianews24”, questo è un meccanismo che con le nuove varianti di Coronavirus non lascia per niente tranquilli. Il tutto è facoltativo, l’individuo appena arrivato in Sicilia deve registrarsi al sito www.siciliacoronavirus.it al suo arrivo sull’Isola e dopo 5 giorni deve effettuare un tampone al drive-in.