“Torno da una notte di inferno. Solo stanotte 5 ricoveri. 60 ricoverati in tutto al Cervello. Già due morti. Pronto Soccorso con malati Covid in attesa per saturazione posti letto. Per favore restate a casa! Io non andrei a mangiarmi una pizza nemmeno se mi invitasse Belen!”.

Questo lo sfogo via social di Marco Battaglia, pneumologo presso l’azienda ospedaliera Villa Sofia- Cervello di Palermo.