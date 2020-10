Si è scoperto un focolaio con sette positivi al Covid-19 tra gli atleti della Canottieri Palermo.

Un intero equipaggio del quattro senza del club della Cala si trova adesso in quarantena dopo l’esito dei tamponi.





Il cluster, come riporta “PalermoToday.it”, è venuto fuori nel corso dei controlli su tutti gli atleti giovanili, circa 55.

“E’ una vera tragedia dal punto di vista sportivo – ha detto il presidente della Canottieri, Eduardo Traina – l’equipaggio in quarantena lo scorso anno ha vinto il titolo nazionale del quattro con. Quest’anno si erano tanto impegnati e tra una settimana ci sarebbe stata la gara nazionale. Tutti i sacrifici e gli investimenti fatti sono svaniti. Non ci voleva proprio. Per quanto riguarda la sede alla Cala abbiamo sanificato tutti i locali anche se da quando c’è questa pandemia gli spogliatoi non vengono più utilizzati. Il circolo per i soci resta aperto”.