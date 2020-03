Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Nuovo caso di contagio, stavolta a Terrasini, si tratta di un imprenditore 55enne di una piccola azienda di trasporti. L’uomo era tornato ieri sera in Sicilia dopo aver trascorso gli ultimi giorni nel Nord Italia. L’imprenditore ha iniziato ad avere i primi sintomi influenzali, con difficoltà respiratorie e febbre, poco prima di atterrare all’aeroporto Falcone e Borsellino. Effettuati i controlli, il tampone è risultato positivo, l’imprenditore è attualmente ricoverato all’Ospedale Cervello. In quarantena volontaria la moglie e i tre figli.