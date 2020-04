Come riportato da “LaSicilia” è salito a 135 il numero delle persone al Covid-19 tra ospiti e personale dell’Irccs Oasi Maria Santissima onlus di Troina, che assiste disabili mentali gravi. E’ quanto emerso da un incontro nella struttura presieduto dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per fare un bilancio dell’attività svolta e per delineare un nuovo piano di azione per contenere il contagio nel paese dell’Ennese. Hanno partecipato il commissario per l’emergenza, Giuseppe Murolo, e il direttore amministrativo dell’Istituto, Arturo Caranna e il deputato regionale Elena Pagana.