Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, ha affrontato il tema della gestione e della tutela dei tanti che vivono per strada in relazione all’emergenza coronavirus. Di seguito le sue parole riportate da “repubblica.it”: «A stretto giro allestiremo una o due tensostrutture h24 per fornire assistenza sanitaria, riparo e pasti a chi è in difficoltà e stiamo anche lavorando per individuare un luogo in cui far trasferire i positivi al Covid-19 che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero così da non farli stare a casa perché si rischia che le abitazioni siano luoghi di diffusione del virus»