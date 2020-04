L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, un parrucchiere a Napoli aveva aperto la sua attività nonostante le restrizioni, nonostante l’ingresso principale fosse chiuso, l’esercizio era in piena attività poiché al suo interno, oltre al titolare, erano presenti due donne. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, scoprendo il misfatto, hanno denunciato sia lui che le due donne.