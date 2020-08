Intervistato da “SkyTG24”, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha fatto il punto sulla questione della riapertura delle scuole:

«Chiedetemi se c’è vita umana su Marte, ma non chiedetemi certezze sull’avvio dell’anno scolastico, perché credo che il primo a non avere certezze sia proprio il ministro. In questo momento è difficile poter conciliare il diritto allo studio e il diritto alla salute, so che è una materia particolarmente complessa, ma dopo molti mesi di inutili e sterili confronti credo che ancora siamo in alto mare. Noi in Sicilia siamo pronti, abbiamo già predisposto quello che è necessario, ma non avendo chiarezza sulle misure tutto rimane provvisorio. Mi auguro che gli impegni possano essere mantenuti, così come assicura il ministro».