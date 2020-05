Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha rilasciato alcune dichiarazioni, giustificando la presenza in Sicilia con la richiesta di aiuto di Musumeci. Ecco quanto riportato da “Gds.it”: «Sono stato invitato dal presidente della Regione con convocazione ufficiale per dare una mano e studiare il modo migliore per consentire ai turisti di venire qui tranquilli e sicuri e ai siciliani di evitare di essere contaminati. Ho rifiutato vitto alloggio preferendo starmene sulla mia barchetta facendo anche risparmiare qualche euro al contribuente siciliano».