In Francia il coronavirus ha provocato la morte dell’ex ministro Patrick Devedjian, 75 anni, attuale presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ANSA, Devedjian era stato ricoverato in osservazione mercoledì scorso in un ospedale del suo dipartimento, alle porte di Parigi. Giovedì aveva twittato di essere stato “colpito dall’epidemia” e di “poter quindi testimoniare direttamente del lavoro eccezionale dei medici e di tutto il personale sanitario”. “Stanco ma stabilizzato grazie a loro, risalgo la china – aveva scritto – ed esprimo loro un grande ringraziamento per l’aiuto costante a tutti i malati”.