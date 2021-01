E’ morto il medico del Papa, Fabrizio Soccorsi. Aveva 78 anni. Ne dà notizia l’Osservatore Romano che spiega che Soccorsi era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è però avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19. Francesco lo aveva scelto come medico personale nel 2015. Lo riporta in una nota l’agenzia di stampa “Adnkronos”.