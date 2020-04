Come riportato da “Tempostretto.it” una sala giochi e biliardi in centro città, con la saracinesca abbassata, ma in realtà aperta per quattro clienti che giocavano a carte, in violazione delle norme anti coronavirus. I militari della Guardia di Finanza sono stati accolti dal gestore che… ha chiesto se anche loro volessero giocare a carte. L’attività è stata sanzionata ed è stata proposta alla Prefettura la sospensione per un periodo da 5 a 30 giorni.