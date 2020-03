A Sky Sport l’ex portiere e oggi opinionista, Luca Marchegiani, esprime il suo pensiero sul taglio degli stipendi e sulle condizioni di alcune società. Di seguito alcune sue parole: «Credo che adesso non si debba capire quando e come ricominciare, ma va fatto qualcosa per salvaguardare economicamente lo sport. So che allo stato attuale ci sono tantissime società virtualmente fallite, in Serie A e non solo. Quando si ricomincerà ci saranno incognite incredibili. È una situazione nuova, inedita per tutti, giorno dopo giorno ci sono più incognite e meno certezze. Non so dire chi sarà favorito quando si riprenderà, ma vanno riconosciuti i risultati ottenuti sul campo per 2/3 delle competizioni. Il Benevento ha virtualmente già vinto il campionato di Serie B, perché dovrebbe rifare tutta la B l’anno prossimo? A livello sportivo sarebbe ingiusto. Deve essere fatto tutto a livello di Uefa comunque, europeo, deve riguardare tutti il provvedimento allo stesso modo. Si deve trovare un modo per non cancellare i risultati ottenuti in questa stagione per me».