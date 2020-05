A Cardito in provincia di Napoli si è consumato un vero e proprio dramma. Infatti secondo quanto riporta “Huffington Post” una mamma di 40 anni è morta per il Coronavirus e come se non bastasse è stata contagiata tutta la famiglia composta da 4 persone. La donna era già afflitta da un brutto male e non è riuscita a sconfiggere il virus.