Durante il briefing con la stampa, il direttore generale dell’OMS Ghebreyesus, ha dichiarato: “Sono operatori sanitari circa il 10% dei casi Covid-19 a livello globale. Dopo mesi di lavoro in situazioni estremamente stressanti molti operatori sanitari soffrono anche di stanchezza fisica e psicologica. Tutti noi abbiamo un debito enorme nei confronti degli operatori sanitari, non solo perché si sono presi cura dei malati, ma perché hanno rischiato la vita in prima linea facendo il proprio dovere. Non c’è salute senza operatori sanitari”.