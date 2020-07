Tornano i decessi in Lombardia legati al Coronavirus. Dopo 4 giorni consecutivi in cui, nella Regione italiana più colpita dalla pandemia, non si erano registrate morti collegate alla Covid-19, oggi se ne registra 1. Il totale delle vittime sale così a 16.802. Per quanto riguarda l’aumento giornaliero dei casi positivi, oggi la Regione ha segnalato +53 casi, contro i +34 di ieri. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 96.008, di cui 6.678 attualmente positivi. La somma totale dei tamponi è di 1.271.875 (+6.326 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ieri risultava in aumento, è oggi a quota 13: –1 rispetto ai 14 di ieri. I ricoveri non gravi sono in totale 151 (+14), mentre i guariti salgono a 70.694e i dimessi a 1.879.

#LNews@GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi 14 pazienti in più, determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test"https://t.co/5esKKdeGem pic.twitter.com/49mQc9VMW5 — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 28, 2020