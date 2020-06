In Lombardia, la regione più duramente colpita dal Coronavirus, i nuovi casi di positività sono 216 mentre ieri 17 giugno erano 242. Il totale sale a 92.518. Le vittime, invece, sono raddoppiate: 36 contro le 14 di ieri. Continua, intanto, il trend positivo degli attualmente positivi che oggi sono 325 in meno per un totale di 14.647.