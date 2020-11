L’edizione online de “La Repubblica” ha riportato quanto accaduto ad un 39enne livornese.

Jonathan Mangone, 39 anni, dipendente di una catena di supermercati a Livorno, è morto sabato scorso in ospedale, dove è arrivato in arresto cardiaco.





E dove, dopo uno screening effettuato successivamente, è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto raccontato dai familiari, sentiti dal Tirreno che ha ricostruito la storia, l’uomo aveva la febbre alta da giorni. “Ma il medico di famiglia ci ha risposto che lunedì (oggi per chi legge ndr) se non fosse stato meglio avrebbe fatto il tampone e che per il momento bastava segnare eparina, cortisone e antibiotico” hanno detto i familiari.