Gli assembramenti in tutta Italia per lo shopping, hanno infastidito molti cittadini vista l’emergenza Coronavirus.

Tra questi c’è anche lo speaker, Linus, che ha voluto commentare le immagini viste in tutto il Paese di gente appiccicata per comprare i regali di Natale.





Di seguito le sue parole rilasciate nel programma “Deejay chiama Italia”: «Adesso tutti a piangere perchè probabilmente passeremo il Natale chiusi in casa. Ma non era obbligatorio uscire. Non è che siccome diventa zona gialla allora bisogna per forza andare in centro a camminare e fare l’aperitivo. E poi ci si lamenta. Siamo tutti un po’ rimbambiti. Siamo come delle scimmie…».