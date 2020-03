In merito alla questione Coronavirus. il Como ha deciso di dar vita ad un’iniziativa davvero positiva. Infatti, la società rimborserà tutti i tifosi della quota abbonati per le gare a porte chiuse, ma le quote che non verranno ritirate saranno donate all’ospedale Sant’Anna di Como per iniziative legate al virus. La società e la proprietà si impegneranno inoltre a garantire una cifra minima di donazione di 100.000 euro. Il CEO del club Gandler è anche intervenuto a riguardo affermando: «Siamo sempre stati al fianco dei nostri tifosi e della comunità e pensiamo la cosa più giusta da fare sia impegnarsi insieme in un momento di crisi. Il Como restituirà la quota degli abbonamenti ai tifosi, perché siamo convinti che il loro supporto e la loro lealtà vadano sempre premiati e non dovrebbero mai avere un costo. Ci impegneremo comunque a donare un minimo di 100.000 euro all’Ospedale di Como, per assicurarci che esso continui a dare il suo fondamentale aiuto in una situazione di emergenza necessario a tutte le persone nella nostra regione. Siamo convinti che insieme ai nostri tifosi, la cifra donata potrà essere anche superiore »