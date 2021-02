Come si legge su “Gds.it” il Coronsavirus non cancella le Olimpiadi.

I Giochi Olimpici di Tokyo, rinviati lo scorso anno dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, infatti, si svolgeranno questa estate “qualunque cosa accada” in merito all’evoluzione della crisi sanitaria. Lo ha assicurato oggi il presidente del Comitato Organizzatore dell’evento a cinque cerchi, Yoshiro Mori.





“Dobbiamo andare oltre i dibattiti sull’opportunità di tenerli o meno. La domanda è come li organizzeremo”, ha aggiunto l’ex premier nipponico, 83 anni, durante un incontro tra il Comitato di Tokyo 2020 e funzionari del Partito Liberal Democratico (PLD), al potere in Giappone. “Riflettiamo in questa occasione su un nuovo tipo di Giochi Olimpici”, ha aggiunto, mentre gli organizzatori giapponesi hanno già espresso il desiderio di fare delle Olimpiadi di Tokyo un “modello” per le future edizioni, che potrebbero anche far fronte a crisi sanitarie come quella attuale, causata dal Covid-19.