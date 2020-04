Secondo quanto evidenzia “TGcom24”, la procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per epidemia colposa. “E’ una indagine esplorativa – spiega il procurato capo Francesco Cozzi -. Abbiamo notato uno scostamento tra i dati dell’epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo. Bisognerà studiare se ciò è una conseguenza normale della pandemia o se l’anomalia forte è stata accompagnata da comportamenti gravemente imprudenti e imperiti”.