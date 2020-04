Come si legge su “La Repubblica”, u no scontrino minimo da 50 euro: sotto questa soglia, vietato fare la spesa al supermercato. È la misura per limitare le uscite di casa pensata dal sindaco di Crespina Lorenzana, poco meno di 6 mila abitanti nella provincia di Pisa. L’ordinanza, in vigore dallo scorso sabato, in poche ore ha scatenato un’ondata di polemiche. Tanto che oggi, lunedì 20 aprile, è già arrivato il dietrofront: non si tratterà più di un obbligo ma solo di una “indicazione”.