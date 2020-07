In Italia scatta la quarantena per chi è stato in Romania e Bulgaria, lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria” ha scritto Speranza sui social, aggiungendo: “Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen”. “Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione” ha concluso il Ministro. La decisione dopo i recenti focolai scoperti nel nostro Paese.

