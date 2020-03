Domenico Pallaria ha rassegnato le dimissioni da capo della Protezione civile in Calabria. Lo ha dichiarato lui stesso, intervenendo oggi nella trasmissione televisiva Articolo 21 condotta da Lino Polimeni. “Consegno le mie dimissioni da capo della protezione civile calabrese nelle mani della presidente della Regione Jole Santelli. Ci tengo a dire che le mie parole sono state strumentalizzate, chiedo scusa ai calabresi”. Pallaria è stato protagonista ieri sera di un servizio televisivo mandato in onda dalla trasmissione Report su Rai3 e dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus in Calabria.