Ad oggi in Italia ci sono 105.792 contagiati, di cui 12.428 decessi e 15.729 guariti. E’ questa la fotografia scattata da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese nel corso del punto stampa giornaliero in cui ha comunicato il bollettino dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 837 morti in più rispetto a ieri, 2107 casi in più ma anche un maggior numero di guarigioni: + 1109. I ricoverati con sintomi sono 28192, 4023 si trovano in terapia intensiva e più di 45mila in isolamento domiciliare.