Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino giornaliero riguardante l’epidemia da Coronavirus. Stabile il numero di casi in Italia: oggi sono +1.444 contro i +1.462 di ieri e i +1.411 del giorno prima. Il numero totale dei contagi è di 266.853 dall’inizio della pandemia. Oggi un decesso contro i +9 registrati ieri e i +5 del giorno prima. In totale sono 35.473. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +99.108 contro i +97.065 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a 8.509.618.