Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 11.991.109. Di queste 150.555 sono morte, mentre 10.089.429 sono guarite o sono state dimesse. L’ultimo bollettino registra 334 persone positive decedute (48 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 67.152 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 1.265 (57 in meno rispetto al giorno precedente, i nuovi ingressi sono 100). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 663.786. La Lombardia è la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 7.099.