Sono 6.596 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.845, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.369.964 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 21 (ieri sono stati 27), per un totale di 128.136 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.144.608 e 3.565 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.615). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 97.220, pari a 3.004 in più rispetto a ieri (+1.199 il giorno prima).

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione si avvicina al punto massimo settimanale (che dovrebbe raggiungere venerdì). Il trend resta in salita come si vede dal confronto con lo scorso mercoledì (28 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +5.696 casi con un tasso di positività del 2,3%: oggi infatti ci sono più nuove infezioni del 28 luglio.

A livello globale, secondo l’Oms nell’ultima settimana (26 luglio – 1 agosto) c’è stato un +3% di nuovi contagiati rispetto alla settimana precedente, pari a oltre 4 milioni (4.033.836), mentre i decessi hanno segnato un -8% nello stesso arco di tempo (64.216). In alcune aree, come Mediterraneo orientale e Pacifico occidentale, si è verificata una crescita di positivi a doppia cifra percentuale, mentre in Europa è stata riscontrata «un’incidenza settimanale simile a quella della settimana prima o in leggera diminuzione».

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 69,8 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33,1 milioni (61,44% della popolazione over 12).