Si chiude oggi la stagione del Basket in Italia: lo ha comunicato la federazione pallacanestro con un comunicato firmato dal presidente Petrucchi. Di seguito il comunicato: “Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della LBA di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio Federale, dichiara concluso il Campionato di Serie A”.