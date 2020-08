Coronavirus Italia: commessa di Sephora positiva, chiuso 'in via precauzionale' lo store

Positiva al Covid una dipendente del beauty store Sephora di via Sparano a Bari, che è stato chiuso in via precauzionale e sei lavoratori sono stati messi in isolamento precauzionale. La positività è stata accertata nei giorni scorsi, il caso rientra tra i 23 conteggiati a livello pugliese dal dipartimento Salute della Regione nel Bollettino del 5 agosto.

In base al protocollo interno della multinazionale – titolare di una catena di negozi in tutto il Mondo – l’esercizio commerciale di via Sparano, come riporta “La Repubblica”, è stato chiuso. La donna è residente a Brindisi e anche il marito è risultato positivo al Covid.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl effettuerà adesso i dovuti accertamenti per individuare i contatti della dipendente risultata positiva e sottoporli a tampone, al fine di verificare ulteriori contagi.