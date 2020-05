La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, è tornata sul tema della riapertura delle scuole a classi alterne e ha precisato che l’ipotesi “riguarda i ragazzi più grandi, una fascia di età che non metterebbe in difficoltà le famiglie”. Sulle tecnologie per la formazione da remoto ha detto: “Abbiamo già investito 165 milioni di euro per la didattica a distanza”.