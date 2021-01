Manca ancora qualche ora affinché scatti la zona gialla in gran parte del nostro Paese, eppure migliaia di cittadini impazienti non hanno potuto fare a meno di uscire e recarsi a fare shopping nei centri storici delle principali città d’Italia.

Una sensazione di vera e propria liberazione dopo il lungo lockdown durato ben oltre il periodo delle vacanze di Natale, seguito da ulteriori tre settimane in cui le restrizioni anti coronavirus hanno permesso alle persone di fare ben poco.





Crescono le preoccupazioni da parte dei sindaci di principali capoluoghi per il gran numero di persone in giro registrate durante il weekend. Se a Milano sono stati infatti riscontrati assembramenti lungo la zona dei Navigli, Roma non è stata da meno con decine di persone radunate a Campo de’ fiori e a via del Corso.

Allarme anche in Veneto dove i cittadini, come riporta “Notizie.it”, hanno approfittato dell’inizio della stagione dei saldi per uscire di casa, e dove i sindaci si sono detti già pronti a chiudere al pubblico le principali vie dei centri storici.

La Sicilia per il momento passa da zona rossa ad arancione.