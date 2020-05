Secondo quanto reso noto dalle autorità locali cinesi, un ingegnere tedesco che era a bordo del primo volo che trasportava lavoratori europei in Cina è risultato positivo al nuovo Coronavirus.

L’uomo era su un volo Lufthansa da Francoforte verso la città nord-orientale di Tianjin che e’ atterrato con circa 200 passeggeri, principalmente lavoratori tedeschi e le loro famiglie. Le autorità di Tianjin hanno dichiarato che l’ingegnere 34enne è risultato positivo, sebbene avesse una temperatura regolare e non avesse riportato sintomi. Da allora è stato trasferito in un ospedale locale per l’osservazione. Tutti gli altri passeggeri sono stati sottoposti al test per il coronavirus dopo l’atterraggio e devono restare in quarantena per due settimane. L’ingegnere era uno dei tre nuovi casi asintomatici del coronavirus riportati oggi, assieme ad gli altri due casi interni. L’atterraggio del volo Lufthansa di sabato dovrebbe essere seguito da un secondo charter che partirà da Francoforte per Shanghai mercoledì. Ci sono più di 5.000 aziende tedesche che operano in Cina, secondo la Camera di commercio tedesca.