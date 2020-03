Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Con la nuova ordinanza della Regione Sicilia, chiudono anche pub, discoteche, musei, palestre, cinema e piscine. Già da oggi la normativa dovrà essere rispettata (Eventuali violazioni vanno segnalate a palermo-covid19@pm.me). Inoltre scatta l’obbligo di quarantena obbligatoria per coloro che arrivano in Sicilia dalle zone rosse.