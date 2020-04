Si registra il primo contagio di Coronavirus a Trappeto. Si tratta di un paziente giunto in Sicilia a metà marzo e già in autoisolamento. A dare la notizia è stato il sindaco Santo Cosentino. Ecco le sue parole riportate da “Livesicilia.it”: «Il sindaco informa la cittadinanza che L’Asp di Palermo ha comunicato ufficialmente nella data odierna, che tra i tamponi di controllo eseguiti ai soggetti posti in quarantena, arrivati a Trappeto dal 14 marzo 2020, è risultato il primo caso di positività al Covid-19. Contattato personalmente dal sindaco il soggetto in questione, si rassicura la cittadinanza che la persona è in buono stato di salute, è asintomatica, ed è stata in isolamento senza avere avuto contatti con altri soggetti per tutto il periodo della quarantena. L’Asp ha già avviato le dovute indagini epidemiologiche del caso. Pertanto auguriamo una pronta guarigione e invito ancora tutti i cittadini a rimanere a casa».