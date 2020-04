Migranti in quarantena che giocano a calcio all’interno dell’ex hotel Villa Sikania di Siculiana, dove sono ospitati 72 cittadini extracomunitari sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia. Stando a quanto riferito da “IlSicilia.it”, questa scena è stata immortalata in diverse foto e un video, scatenando la reazione degli abitanti del comune in provincia di Agrigento. Il fatto è anche che gli immigrati non rispettano le norme previste per la protezione individuale dal virus, dalle mascherine alla distanza di sicurezza. La partita di calcio, come qualsiasi altro sport, infatti, è un’attività vietata dalle disposizioni anti covid