Ci sono voluti tre tamponi ad un bimbo di Marsala ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo per accertare la positività del piccolo paziente al coronavirus. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, ora i tamponi saranno eseguiti anche a due infermieri e un medico del reparto di cardiologica pediatrica entrati in contatto con lui. Secondo quanto ricostruito il paziente era arrivato mercoledì mattina dalla provincia di trapani ed era entrato al Di Cristina. Le sue condizioni sembrerebbero essere discrete ma sarà tenuto sotto costante osservazione per verificare l’evoluzione del quadro clinico. Quello arrivato da Marsala è il quarto giovanissimo paziente Covid-19 a Palermo.