Nuovi casi di positività al Covid-19 in Serie D. Domenico Polito, sindaco di Castrovillari, ha disposto l’isolamento fiduciario per la squadra di calcio della cittadina calabrese: “La detta società venuta a conoscenza ieri pomeriggio della positività di tre componenti della rappresentativa e dello staff del Paternò, che ha giocato domenica 4 ottobre con il Castrovillari Calcio, si è subito attivata per avere comunicazione ufficiale, pervenuta soltanto nella serata di ieri, ed immediatamente comunicata al primo cittadino. Il primo cittadino fa presente, inoltre, che sono stati immediatamente richiesti i tamponi sui componenti della squadra e dello staff del Castrovillari Calcio, domiciliati nel capoluogo del Pollino; mentre per coloro i quali sono residenti fuori Castrovillari è stata inoltrata apposita comunicazione ai rispettivi Sindaci”.