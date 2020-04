L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Livesicilia.it” un uomo è stato denunciato per la decima volta negli ultimi 7 anni per guida senza patente, si tratta di un uomo originario di Catania che vive a Reggio Emilia ed è stato fermato durante i controlli per le norme anti-Covid-19. Dovrà anche pagare una multa di 712 euro. Il mezzo, un Suv Q7 immatricolato in Romania e non regolarizzato in Italia, è stato sequestrato. Infine la denuncia per falsità ideologica, per aver dichiarato di essere in giro per lavoro per conto di un’azienda della quale però non risulta assunto: ha quindi violato il decreto.