Con altri 4 morti e soprattuto 101 nuovi casi positivi giornalieri, sembra esplodere l’epidemia di Coronavirus in Calabria ma in realtà leggendo i dati forniti dal bollettino ufficiale appena pubblicati dalla Regione Calabria, la situazione non è così drammatica. Si registra oggi un nuovo picco di contagiati giornalieri di gran lunga superiore ai precedenti, con una crescita esponenziale (oltre il doppio) rispetto a ieri. Ma è un dato dovuto al boom di tamponi effettuati anche agli asintomatici, infatti tra i positivi è aumentato soltanto il dato delle persone in isolamento domiciliare che sono ben 344 sui 469 malati complessivi. Addirittura è diminuito (da 23 a 22) il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il dato odierno, insomma, è condizionato dai tamponi a tappeto che la Regione sta effettuando a operatori sanitari, medici, infermieri, agenti delle forze dell’ordine e tutti i contatti diretti e indiretti delle persone risultate positive nelle scorse settimane. Il boom di casi nella casa di riposo di Chiaravalle Centrale (almeno 52 positivi) ha fortemente condizionato il dato Regionale, infatti la Provincia di Catanzaro ha superato quella di Cosenza e si avvicina a Reggio per numero di casi complessivi.

In Calabria sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia ben 5.385 tamponi, di cui 494 sono risultati positivi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati rimane molto bassa: appena il 9,1% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia. Il numero di persone attualmente malate è di 469 perchè rispetto al totale ci sono 18 morti (anche questo è il dato più basso d’Italia rispetto alla popolazione Regionale, soltanto nel Molise e in Basilicata ci sono meno vittime) e 7 guariti. Tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (344) in isolamento domiciliare perché non hanno sintomi, gli altri in ospedale così suddivisi: 103 nei reparti e appena 22 (uno in meno di ieri) in terapia intensiva, dove non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione rimane inferiore al 15% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I 494 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 140 casi: 7 morti, 7 guariti, 25 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 95 in isolamento domiciliare.

Catanzaro 128 casi: 15 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 101 in isolamento domiciliare.

Cosenza 126 casi: 8 morti, 41 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 74 in isolamento domiciliare.

Crotone 74 casi: 2 morti, 19 ricoverati in reparto, 53 in isolamento domiciliare.

Vibo Valentia 26 casi: 1 morto, 3 ricoverati in reparto, 1 ricoverati in rianimazione, 21 in isolamento domiciliare.

Come possiamo osservare dal grafico, oggi si registra il nuovo picco di contagiati in Calabria, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi: