Chi è stato infettato dal Coronavirus ha una memoria immunitaria che lo protegge dalla reinfezione per almeno otto mesi. Secondo quanto riporta “Gds.it”, questa notizia arriva da uno studio australiano, pubblicato su Science Immunology.

La nuova ricerca e i risultati che ne derivano sono importanti anche perché rafforzano la probabilità che i vaccini contro il virus, SARS-CoV-2, di imminente arrivo in Europa e quindi in Italia, funzionino per lunghi periodi.