La Regione Lombardia nelle ultime 24 ore ha effettuato 19.028 tamponi e individuato 293 nuovi positivi al coronavirus. Le persone attualmente positive in Regione sono 25.933, 782 in meno rispetto a ieri.

I decessi che si sono registrati nell’ultimo giorno tra coloro che sono affetti dal COVID-19 sono 57, per un totale di 15.784 morti dall’inizio dell’epidemia.

Sale il numero di guariti: sono 44.667, +1.018 rispetto a ieri.