L’emergenza Coronavirus sta colpendo sempre di più l’Italia e la popolazione accusa gravi mancanze economiche. A “Stasera Italia”, Giorgia Meloni di Fratelli l’Italia, ha lanciato la sua proposta: “Io ho chiesto mille euro per tutti gli italiani che ne hanno bisogno, come contributo emergenziale, per chi abbia perso il lavoro, non abbia redditi e non abbia più di 2mila euro in banca. I soldi andrebbero versati direttamente sul conto. Non è il principio del reddito universale di Grillo””.