Il premier giapponese Shinzo Abe ha prolungato lo stato d’emergenza fino a fine maggio per tentare di contenere l’emergenza dovuta alla pandemia Coronavirus. Le misure attualmente in atto dovevano scadere il 6 maggio, ma come spiegato dall’emittente NHK, il premier dopo l’incontro con il ministro della salute e quello dello sviluppo economico ha deciso di prorogare la scadenza al 31 maggio.