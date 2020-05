Secondo quanto riporta “TGcom24”, due giorni dopo l’annuncio di un graduale ritorno alla normalità in Germania, una provincia ha ripristinato il lockdown e altre due pensano di ristabilirlo per la risalita dei contagi da Coronavirus. Nel Nord Reno-Westfalia, a Coesfeld, sono stati infettati oltre 100 dei 1.200 dipendenti in un impianto di lavorazione della carne, subito chiuso. E le restrizioni sono tornate in vigore. Schleswig-Holstein e Greiz gli altri due territori a rischio.